Суд признал Татагропромбанк банкротом

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Татарстана в понедельник признал банкротом Татагропромбанк (Казань), говорится в картотеке арбитражных дел.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" сообщили, что суд открыл в отношении банка конкурсное производство сроком один год. Ранее сообщалось, что иск о признании банкротом Татагропромбанка подал Банк России.

Центральный банк отозвал лицензию у Татагропромбанка 5 апреля. Решение было принято в связи с полной утратой банком капитала. По данным регулятора, Татарагропромбанк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком . Вследствие доформирования резервов по обязательствам Татфондбанка и Интехбанка в связи с отзывом у них лицензий отрицательный капитал Татагропромбанка достиг 600 млн рублей.

Татфондбанк был признан судом банкротом 11 апреля 2017 года, Интехбанк - 12 апреля.

Татагропромбанк по итогам 2016 года занял 365-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".