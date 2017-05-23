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Британский фунт подешевел после теракта в Манчестере

Есть обновление от 10:19

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Фунт стерлингов дешевеет относительно доллара США после теракта в Манчестере, а иена дорожает на фоне увеличения спроса на активы "тихой гавани", пишет газета Financial Times.

Как сообщалось, в понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена" произошли два взрыва, в результате которых погибли 22 человека и 59 пострадали. Взрывы произошли в толпе во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

Курс доллара к иене опустился до 111,02 иены по сравнению со 111,3 иены на закрытие предыдущей сессии, стоимость евро относительно иены уменьшилась до 124,65 иены против 125,07 иены накануне.

Фунт стерлингов подешевел на 0,1% относительно американской валюты - до $1,2981 по сравнению с $1,3000 на закрытие рынка в понедельник.

Пара евро/доллар торгуется во вторник на уровне $1,1233 против $1,1237 по итогам предыдущих торгов. Накануне курс евро поднимался до максимума с 9 ноября - $1,1246 - на заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель о слабости европейской валюты.

"Она говорила об этом в контексте того, что профицит торгового баланса Германии является значительным из-за слабого евро, однако курс валюты сразу подскочил", - отмечает аналитик The Lindsey Group Питер Буквар.

Теракт в Манчестере7 фотографий
Теги: курсы валют, фунт, Великобритания, Манчестер
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