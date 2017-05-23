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Экономика

Общая стоимость всей недвижимости мира достигла $228 трлн

Три четверти общей стоимости мировой недвижимости приходится на жилье

Общая стоимость всей недвижимости мира достигла $228 трлн
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совокупная стоимость всей недвижимости мира в настоящее время составляет $228 трлн, говорится в сообщении компании Savills. В нем отмечается, что в начале 2016 года этот показатель составлял $217 трлн.

"Увеличение стоимости объектов привело к тому, что совокупный показатель вырос до $228 трлн в фиксированных ценах (+5% в реальном выражении)", - рассказала директор отдела мировых исследований Savills Иоланда Барнс. Согласно отчету, три четверти общей стоимости мировой недвижимости приходится на жилье ($168,5 трлн).

В материалах добавляется, что на протяжении последнего года совокупная стоимость коммерческой недвижимости росла быстрее (+7%), чем цена жилья (+5%). По словам экспертов, стоимость этого актива увеличивалась значительно быстрее, чем цена всех мировых облигаций, но медленнее, чем стоимость акций, которая в период с конца 2015 года по конец 2016 года выросла на 9%.

Как отмечают аналитики, мировая недвижимость - более дорогостоящий актив, чем все акции, облигации и долговые ценные бумаги, совокупная стоимость которых составляет $170 трлн.

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