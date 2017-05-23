Долги Минобороны перед "Газпромом" за год выросли вдвое

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Задолженность структур министерства обороны перед "Газпромом" за год выросла более чем в два раза, и пока прогресса в решении этот вопроса нет, сообщил на пресс-конференции во вторник начальник профильного департамента "Газпрома" Кирилл Селезнев.

В справке к его брифингу говорится, что на 1 мая 2017 года долг вырос на 119% до 6,5 млрд рублей с 2,97 млрд рублей на 1 мая 2016 года.

"По организациям бюджетной сферы также традиционным должником является структуры Минобороны (АО "РЭУ" и АО "ГУ ЖКХ" - данные презентации - ИФ). На 1 мая 2017 года задолженность составила 6,5 млрд рублей. Проводим совещания. Встречаемся. Тут есть вопрос, связанный с организацией бюджетного процесса именно в самом Минобороны. Работаем. Тенденции к улучшению нет, но надеемся, что она в 2017 году у нас будет", - заявил Селезнев.

В презентации к брифингу "Газпрома" отмечается: "Газпром" осуществляет работу с федеральными органами исполнительной власти по переходу к прямому бюджетному финансированию оплаты газа, выделению из единого госконтракта (по всем видам энергоресурсов) отдельного госконтракта по газу, внедрению механизма контроля со стороны правительства России своевременного, полного и адресного прохождения через Минобороны федеральных бюджетных средств, предназначенных для оплаты поставок газа".

Деятельность "ГУ ЖКХ" прекращена с 1 апреля 2017 года. Создана новая организация Минобороны России - "Центральное жилищно-коммунальное управление".