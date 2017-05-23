Правительство РФ сняло продэмбарго на соль и морскую воду для медицинских целей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правительство сняло продэмбарго на соль и морскую воду для производства лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок. Соответствующее постановление было подписано 20 мая 2017 года и размещено на официальном портале правовой информации. Поставки разрешаются при подтверждении целевого назначения ввозимого товара, уточняется в документе.

Минпромторгу поручено разработать и утвердить порядок подтверждения целевого назначения ввозимых товаров для производства лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Продэмбарго на соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть, а также на морскую воду было введено с 1 ноября 2016 года.

Как заявил "Интерфаксу" директор по вопросам взаимодействия с органами государственной власти ассоциации "Руспродсоюз" Алексей Тюник, некоторые отечественные предприятия фармацевтической индустрии производят лекарственные препараты и БАДы для европейского рынка и должны использовать при производстве только фармакопейную соль, обладающую международным сертификатом GMP.

"В России такую соль производит и поставляет отечественным фармацевтам завод "Усольехимфарм" (Иркутская область). Но для обеспечения стабильной работы фармкомпаний Минпромторгу дано право выдавать временные разрешения на ввоз европейской фармакопейной соли в случае, если будут перебои с поставкой отечественной", - заявил он, отметив вместе с тем, что "Руспродсоюз" уверен, что таких перебоев не будет, и выдавать временные разрешения не придется".