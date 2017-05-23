ЦБ задумался о создании реестра вкладчиков для борьбы с забалансовыми вкладами

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ всерьез задумался над созданием реестра вкладчиков для борьбы с забалансовыми вкладами, заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, выступая в Госдуме.

"У нас было мнение, что еще 2-3 года будут недобросовестные участники с рынка уходить, и проблема сама собой ликвидируется. Но по всей видимости, мы всерьез задумываемся о том, чтобы эту проблему решить и ввести так называемый единый реестр вкладчиков, где бы в оперативном режиме, чуть ли не в онлайн, происходили контроль и выверка данных учета банков и данных учета АСВ и Центрального банка", - сказал он.

Он признал, что это сложный проект, который не решает проблему на 100%, но "будет существенно риски смягчать".

"Проект очень большой, объемный, трудный, возможно, дорогостоящий. По масштабам и сложности он сопоставим с НСПК. Там IT-решения непростые. Обидно, что такие ресурсы приходится инвестировать. Вопрос - кто возьмет на себя эти расходы, не только, наверное, государство, и банковский сектор должен поучаствовать", - заявил Тулин.

Уголовная ответственность

Центробанк также подготовил поправки в Уголовный кодекс, которые выделяют неучтенные вклады в самостоятельный состав преступления, сообщил Тулин.

"У нас уже есть понимание с правоохранительными органами, уже сформулирован законопроект о том, что забалансовые вклады будут самостоятельным составом преступления в Уголовном кодексе. Это будет отдельная статья, помимо недостоверной финансовой отчетности, по этой статье должно быть предусмотрено особо тяжкое наказание, потому что это связано с тяжелыми последствиями для общества, дестабилизирует социальную и политическую обстановку", - сказал Тулин.

Он уточнил, что ответственность должна ложиться не только на высшее руководство банка, но и на рядовых сотрудников.

"Это преступная деятельность, это криминал, нужно повышать ответственность за эти преступления, делать наказание неотвратимым. Причем ответственность распространять уголовно-правовую и административно-правовую не только на высшее руководство банка, но и дальше по цепочке на кассиров и операционистов", - сказал Тулин.