ЦБ помог с реструктуризацией валютной ипотеки почти 200 заемщикам

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Банк России помог почти 200 валютным заемщикам реструктуризировать их кредиты, всего в ЦБ поступило свыше 500 обращений, сообщил в ходе заседания рабочей группы в Госдуме руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

"На сегодняшний день в процесс вовлечено 33 банка, в которых есть любая значимая доля валютной ипотеки. Более 500 заемщиков подали в Банк России обращения с просьбой оказать содействие в реструктуризации задолженности", - сказал Мамута.

По словам Мамуты, основным критерием при выборе заемщиков для содействия реструктуризации является разумность долговой нагрузки. По мнению ЦБ, такая нагрузка не должна превышать 50% от ежемесячного дохода заемщика. "Проанализировав эти 554 заявления, разделили их на две больших группы. Примерно по 300 заявлениям мы усматриваем явные социальные признаки, они попадают в категорию социально незащищенных, еще по 200 с небольшим такие призраки либо не усматриваются, либо информация предоставлена не полностью", - сказал Мамута.

Из 300 социально незащищенных заемщиков уже по нескольким десяткам подписаны изменения в кредитные соглашения, проведена их реструктуризация. Еще более чем по 100 заемщикам переговоры находятся в заключительной стадии. "То есть в совокупности мы приближаемся к цифре 200 из 300 социально значимых заемщиков", - сказал Мамута.

"В рамках этой программы банки идут на широкий круг встречных шагов. Первое - удлинение срока договора, второе - частичное прощение пени и штрафов, и третье - это установление льготной процентной ставки при переводе кредита из долларов в рубли", - сообщил Мамута. Он добавил, что ЦБ будет продолжать реализовывать эту программу до тех пор, пока в ЦБ будут поступать соответствующие обращения.