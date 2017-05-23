Путин обсудит с правительством повышение зарплат бюджетников

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 24 мая проведет очередное совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

Основной темой встречи станет вопрос повышения оплаты труда работников бюджетной сферы. Помимо этого, будет рассмотрен ряд других актуальных тем.

Чуть позже, на совещании по экономическим вопросам, глава государства обсудит с руководителями министерств и ведомств новые инструменты поддержки экономической активности в России и перспективы инвестиционно-технологического развития страны.