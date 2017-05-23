Мировые продажи смартфонов выросли на 9% в I квартале

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Мировые продажи смартфонов конечным пользователям в I квартале 2017 года выросли на 9,1% по сравнению с тем же периодом 2016 года и составили 380 млн единиц, сообщила исследовательская компания Gartner. Покупатели готовы тратить больше, чтобы приобрести понравившуюся им модель, поэтому средняя цена продажи смартфона увеличилась, отмечается в обзоре.

Три ведущих китайских производителя - Huawei, Oppo и Vivo - продолжают наращивать совокупную долю рынка: в I квартале она составила 24% против 17% в январе-марте 2016 года. "Агрессивный маркетинг и продвижение продаж помогли этим брендам отнять долю рынка у других марок в таких странах, как Индия, Индонезия и Таиланд", - сказал директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта.

Продажи смартфонов Samsung снизились в I квартале на 3,1% из-за отсутствия альтернативы Galaxy Note 7 и высокой конкуренции в сегменте базовых моделей. Apple немного повысила продажи, но не успевает за ростом рынка в целом. При этом Huawei продолжает активно сокращать отставание от Apple, прочно закрепившись на третьем месте мирового рэнкинга производителей, отметил Гупта.

В свою очередь, Huawei приходится опасаться других китайских компаний, которые существенно опережают ее по темпам роста продаж, хотя и отстают по абсолютным показателям сбыта. Так, поставки Huawei в прошлом квартале поднялись на 18,4%, Oppo - на 94,6%, Vivo - на 84,6%.

С точки зрения операционных систем, используемых в смартфонах, Android укрепил преимущество перед iOS и Windows, увеличив долю рынка на 2 процентных пункта - до 86,1%. Доля iOS снизилась с 14,8% до 13,7%, остальных ОС - до 0,2%.