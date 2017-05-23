Почта банк собрался впервые заплатить дивиденды

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Почта банк впервые может выплатить дивиденды, направить на них за 2016 год 40 млн рублей. Как говорится в сообщении банка, наблюдательный совет рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2016 год в размере 6,45 рубля на одну акцию.

Уставный капитал банка составляет 310,146 млн рублей и состоит из 6 млн 202,920 тыс. обыкновенных акций номиналом 50 рублей каждая. Таким образом, на выплату дивидендов за 2016 год может быть направлено 40 млн 8,834 тыс. рублей. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 10 июля 2017 года. Годовое собрание акционеров Почта банка планируется провести 30 июня 2017 года в Москве.

Набсовет банка также принял решение продлить на 5 лет полномочия президента - председателя правления Дмитрия Руденко и первого зампреда Георгия Горшкова.

Почта банк является дочерней организацией группы ВТБ и "Почты России", создан в 2016 году на базе Лето банка.

Банк платит "Почте России" так называемый инфраструктурный платеж за использование отделений. Объем этих выплат к 2023 году изначально был запланирован в размере 47 млрд рублей, однако, как сообщали участники проекта, он может вырасти до 54 млрд рублей. Инфраструктурный платеж Почта банка в пользу "Почты России" в 2017 году составит не менее 3,3 млрд рублей.