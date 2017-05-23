Апрельское падение продаж новостроек в США стало максимальным за 4 года

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в апреле 2017 года упали на 11,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 569 тысяч домов в годовом исчислении, самого низкого уровня с декабря, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Темпы снижения оказались самыми значительными с июля 2013 года. Согласно уточненным данным, в марте было продано 642 тыс. новостроек - максимум с октября 2007 года, а не 621 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали сокращения показателя в прошлом месяце на 1% с ранее предварительно объявленного уровня - до 615 тыс.