Москва стала седьмой в рейтинге самых привлекательных для ритейлеров городов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Москва по итогам 2016 года вошла в десятку наиболее популярных рынков для международных ритейлеров, говорится в сообщении компании CBRE.

По данным аналитиков, в прошлом году российская столица привлекла 39 новых брендов и оказалась на седьмом месте в мировом рейтинге. Большинство марок выходили на рынок через местных партнеров, 70% из них составили фэшн-операторы, магазины косметики и сферы общепита.

"Среди основных факторов, стимулирующих глобальных ритейлеров открываться в Москве, стоит отметить численность населения, превышающую 12 млн человек, высокий показатель оборота розничной торговли (более $ 70 млрд) и благоприятные коммерческие условия", - прокомментировал аналитик отдела исследований рынка CBRE в России Магомед Ахкуев, напомнив, что на фоне девальвации рубля в российской столице произошло падение долларовых ставок аренды.

Согласно отчету, наиболее привлекательным городом для ритейлеров стал Гонконг, где в 2016 году открылись 87 новых брендов. Вторую строчку занял Лондон (65 брендов), на третьем месте расположился Дубай (59).