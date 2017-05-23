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"Газпрому" предложено сертифицировать экспортируемый по "Силе Сибири" газ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Природный газ, поставляемый по газопроводу "Сила Сибири", предлагается сертифицировать, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с поручениями по итогам встречи вице-премьера РФ Аркадия Дворковича с первым заместителем госсовета КНР Чжаном Гаоли в апреле в Москве.

"Рекомендовать ПАО "Газпром" провести сертификацию природного газа, планируемого к поставке в КНР, и результаты направить китайской стороне. Об итогах проинформировать правительство РФ", - цитирует перечень поручений источник "Интерфакса".

Как сообщалось, поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" должны начаться с мая 2019 по май 2021 года, началось обсуждение точных сроков начала поставок в рамках этого временного интервала.

На границе с Китаем строится Амурский газоперерабатывающий завод, задача которого - отделить ценные фракции (этан, гелий) из поставляемого на экспорт товарного потока. По последним материалам "Газпрома", запуск Амурского ГПЗ намечен на 2021 год. Если поставки по "Силе Сибири" начнутся раньше, то какое-то время китайские покупатели будут получать природный газ с примесями гелия, этана, но также азота - его содержание в газе Чаяндинского месторождения очень велико.

Теги: Газпром, Сила Сибири
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