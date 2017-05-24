ЦБ РФ решил пересчитать коэффициенты стоимости полисов ОСАГО

Страховка значительно подорожает для полисов с неограниченным числом водителей и автомобилистов 22-29 лет со стажем вождения от 3 до 6 лет

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предложил пересчитать стоимость полисов ОСАГО для автомобилистов, в результате чего обязательное автострахование с полисом "мультидрайв" может подорожать в полтора раза, а стоимость полисов для водителей 22-29 лет со стажем вождения от трех до шести лет может вырасти на 55-80%, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

В Банке России заверили, что речь идет лишь о перераспределении нагрузки на водителей, так как средний тариф по рынку и объем страховых премий не изменятся. По заверениям банка, опытные и безаварийные водители перестанут платить за тех, кто после трех лет водительского стажа может переоценивать свои умения.

Кроме того, повышение коэффициента "мультидрайв", которое содержится в проекте указания ЦБ, позволит избежать ситуации, когда убыточные клиенты покупают полисы без ограничения числа водителей, чтобы не учитывать свою плохую страховую историю.

Согласно предложению ЦБ РФ, будет увеличен коэффициент количества лиц, допущенных к управлению машиной (было 1,8, в проекте ЦБ - 2,7), так что в итоге цена полиса без ограничения числа водителей вырастет на 50%.

Также сильно изменится коэффициент стажа и возраста водителя, и теперь количество групп, на которые делятся водители, вырастет с четырех (до 22 лет и более и со стажем вождения до трех лет и больше), до семи возрастных групп. "Больше всего не повезет в цене ОСАГО водителям 22-29 лет со стажем управления от трех до шести лет — им придется заплатить за полис на 55-80% больше (коэффициент для них вырастет с 1 до 1,55-1,8), - отмечает "Коммерсантъ". При этом опытные водители получат скидки до 34%.

Еще одно предлагаемое ЦБ нововведение - коэффициент аварийности ("бонус-малус", КБМ) будут определять на 1 января каждого года, тогда как сейчас он определяется на дату заключения договора. Это позволит избежать присвоения нескольких КБМ одному водителю, вписанному в несколько полисов.