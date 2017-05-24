Moody's понизило рейтинг Китая впервые за 28 лет

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило в среду долгосрочный кредитный рейтинг Китая до "A1" с "Aa3" из-за опасений ухудшения финансового положения страны в условиях замедления темпов экономического роста при продолжающемся увеличении госдолга. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте агентства. Как отмечает Bloomberg, рейтинг снижен впервые с 1989 года.

Прогноз по рейтингу изменен при этом до стабильного с негативного.

По мнению агентства, хотя продолжающиеся реформы, скорее всего, приведут к трансформации экономики и финансовой системы КНР, они вряд ли предотвратят дальнейший существенный рост долгов в экономике, сопровождаемый увеличением обязательств правительства.

Moody's считает, что уровень госдолга достигнет 40% ВВП к 2018 году и приблизится к 45% к концу десятилетия.

Фондовый рынок Китая отреагировал на новость падением более чем на 1%, но затем начал восстанавливаться.

S&P оценивает рейтинг Китая на уровне "АA-" с негативным прогнозом, Fitch - "А+".