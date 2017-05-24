Большинство участников соглашения о снижении нефтедобычи поддержат его продление на 9 месяцев

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Большинство стран ОПЕК и не-ОПЕК, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти, поддерживают его продление на 9 месяцев на действующих условиях, заявил журналистам министр нефтяной промышленности Венесуэлы Нельсон Мартинес.

"Мы поддерживаем продление на 9 месяцев", - сказал он.

Министры энергетики из государств, входящих и не входящих в ОПЕК, соберутся 24-25 мая в Вене для того, чтобы обсудить план пролонгации текущих ограничений на добычу нефти до конца первого квартала 2018 года.