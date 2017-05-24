Оператор "МТС-Украина" сменил название на "ВФ Украина"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Оператор "МТС-Украина" (бренд "Vodafone-Украина") с 23 мая сменил юридическое название на "ВФ Украина".

"Переименование компании является завершением очередного этапа программы перехода на работу под брендом Vodafone на Украине, которая включает в себя выведение на рынок тарифов и услуг Vodafone, запуск 3G, ребрендинг фирменных магазинов и дилерских точек продаж, а также разработку и запуск технологически новых услуг и сервисов базе технологий 3G", - отмечается в пресс-релизе компании.

Оператор начал работать под брендом Vodafone осенью 2015 года. "ВФ Украина" - второй по величине оператор мобильной связи на Украине. К концу 2016 года оператор обслуживал около 20,9 млн абонентов. У компании около 500 магазинов по всей стране.

Оператор на 100% принадлежит Prelludium B.V. (Нидерланды) и является частью международной группы МТС.