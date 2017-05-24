Корейская Lotte Group открыла в центре Петербурга отель за $120 млн

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейская компания Lotte Group открыла пятизвездочный отель в центре Петербурга, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия. Отель начнет работать для посетителей 31 мая.

Номерной фонд отеля более 100 номеров категории "люкс". В проекте использованы уникальные дизайнерские решения. Кроме того, для постояльцев и посетителей будет предусмотрен ресторан высокой корейской кухни. Отель находится в районе Исаакиевской площади, в особняке Якунчиковой - здании постройки 1849 года, являющегося памятником архитектуры.

Южнокорейская Lotte Group, основанная в 1967 году в Сеуле, объединяет более 60 компаний различной направленности. В России Lotte построила бизнес-центр "Лотте Плаза" в Москве, а также пятизвездочный Lotte Hotel Moscow.