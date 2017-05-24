Минпромторг оценил потребность в обновлении рыбопромышленного флота в 400 судов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли оценивает потребность в обновлении рыболовецкого флота в количестве порядка 400 судов, сообщил глава министерства Денис Мантуров в среду в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

По словам Мантурова, для поддержки рыбаков и обновления флота рыбопромышленной отрасли Минпромторг готовит постановление о "льготах под киль" - новый механизм субсидирования рыбопромышленной отрасли и строительства рыбопромыслового флота.

При том, что постановление ("о квотах под киль" - ИФ) еще не вышло, сейчас идет "активная контрактация", в том числе верфей ОАО "Объединённая судостроительная корпорация" и других судостроительных предприятий. В целом средняя готовность судостроителей к строительству современного рыбопромышленного флота составляет 57%, отметил министр.

По оценкам Мантурова, в год по программе обновления рыбопромыслового и перерабатывающего флота планируется строительство от 4 до 6 больших траулеров и порядка 20 единиц средних и меньших рыболовных судов.

Глава Минпромторга напомнил, что в этом году правительство приняло постановление, предусматривающее предоставление судовладельцам утилизационного гранта и возмещение части затрат на строительство новых судов, которым также могут воспользоваться компании рыбопромышленной отрасли.