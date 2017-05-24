Прибыль Tiffany в I финквартале поднялась до $92,9 млн

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американская Tiffany, вторая по величине в мире сеть розничной торговли ювелирными изделиями, увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 6%, выше ожиданий рынка, но темпы роста выручки оказались слабее прогнозов Уолл-стрит. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 30 апреля, поднялась до $92,9 млн, или $0,74 в расчете на акцию, с $87,5 млн, или $0,69 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее.

Выручка повысилась на 0,9% - с $891,3 млн до $899,6 млн. Показатель отражает повышение спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и рост оптовых продаж бриллиантов. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $0,70 на акцию при выручке в $914,6 млн. Сопоставимые продажи Tiffany в мире в магазинах, работающих не менее года, в I финквартале сократились на 3%, тогда как эксперты ожидали роста на 1,6%. Показатель, не учитывающий колебания валютных курсов, поднялся на 2%.

Tiffany подтвердила прогноз на 2017 финансовый год, согласно которому ожидается рост чистой прибыли в расчете на акцию в районе 7-9% (максимум до $3,87 на акцию), скорректированной прибыли - примерно на 5% (до $3,94 на акцию). При этом выручка, вероятно, повысится на 1-3% вместо ранее ожидавшихся 3-5%, в прошлом фингоду выручка равнялась $4 млрд.

Рынок оценивает годовую скорректированную прибыль Tiffany в $3,97 на акцию при выручке $4,11 млрд. Tiffany в минувшем квартале не открывала новых магазинов, но закрыла 3. Таким образом, на 30 апреля в мире действовало 310 торговых точек компании (124 на американских континентах, 84 в АТР, 54 в Японии, 43 в Европе и 5 в ОАЭ) по сравнению с 308 магазинами годом ранее.

Акции Tiffany на предварительных торгах в Нью-Йорке в среду подешевели на 2%. С начала 2017 года капитализация компании выросла на 20%, до $11,7 млрд, тогда как индекс S&P 500 прибавил 7,1%.