Минтранс РФ предложил обнулить НДС для труднодоступных авиамаршрутов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия в будущем следует перейти с механизма субсидирования перевозок на другие методы, сообщил замминистра транспорта РФ Валерий Окулов на международном форуме "Транспорт Сибири", который проходит 24-27 мая в Новосибирске.

"Правильно переходить от субсидирования перевозок к методам, прежде всего, налогового регулирования и бюджетирования. Именно налоговое стимулирование всех перевозок должно стать основной государственного воздействия на транспортную систему в экономической области", - сказал Окулов. Он уточнил, что метод субсидирования перевозок Минтранс пока намерен сохранить.

По мнению чиновника, авиация находится "в ущемленном положении" по сравнению с железнодорожными перевозками, потому что льготу по НДС (ранее был снижен с 18% до 10%) авиапредприятия получили только до конца 2017 года, в то время как на железнодорожном транспорте она действует до 2029 года. Замминистра выступает за дальнейшее сохранение 10%-ной льготы по НДС для авиакомпаний.

В прошлом году Минтранс РФ неоднократно вносил в правительство предложение обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки в стране - притом, что до этого ставка налога уже была снижена с 18 до 10%. Однако источники "Интерфакса" сообщали, что инициативу не поддержало Минэкономразвития. Тогда его аргументом было то, что взимание оборотных налогов на такие перевозки является распространенной мировой практикой, второе - отсутствие гарантий, что мера приведет к снижению цен на билеты.

Между тем глава ведомства Максим Соколов ранее оценивал, что установление нулевой ставки могло бы принести "в общую модель российских внутренних региональных перевозок порядка 20 млрд рублей". Примерно такой объем убытков, по подсчетам министра, понесли российские перевозчики от закрытия ряда международных направлений в прошлом году (Украина, Египет и "чартерная" Турция).