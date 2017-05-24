Мировая торговля выросла в I квартале на 1,4%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Мировая торговля начала 2017 год ростом объемов на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом, подъем за который составлял 1,7%, свидетельствуют опубликованные в среду данные Нидерландского бюро анализа экономической политики (CPB). В феврале наблюдалось снижение на 0,8%, но в марте объемы увеличились на 1,5%.

В целом 2016 год был самым неблагоприятным для мировой торговли со времен финансового кризиса 2008 года. Однако восстановление, которое началось во второй половине прошлого года, продолжается, и благодаря этому появляются сигналы того, что в 2017 году мировую экономику ждет более уверенный рост.

Логистические компании также обращают внимание на оживление торговых потоков, пишет MarketWatch.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), спрос на грузовые авиаперевозки вырос на 11% в январе-марте по сравнению с тем же периодом 2016 года. А датский транспортный гигант AP Moeller-Maersk ранее в мае отмечал, что объем контейнерных перевозок в I квартале поднялся на 10%.

Недавнее исследование Всемирной торговой организации (ВТО) увязало темпы роста мировой торговли и инвестиций. При этом ВТО отмечает усиление роста инвестиций в 2017 году и рассчитывает на увеличение объема торговли на 2,4% с ускорением до 4% в 2018 году.

Вместе с тем ведущие международные организации обеспокоены новыми проявлениями протекционизма в странах G20, в первую очередь, в США.м