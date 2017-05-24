Рубль развернулся вниз после повышения на фоне стабильных цен на нефть

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро повышаются на Московской бирже в среду днем; рубль понижается к бивалютной корзине в связи с небольшой фиксацией прибыли на фоне стабильной нефти.

Курс доллара США составил 56,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,18 руб./EUR1, поднявшись на 14,8 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 11,3 копейки, до 59,47 рубля.

По итогам индексной сессии (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 25 мая на 28,09 копейки, до 56,27 руб./$1, и опустил курс евро на 69,86 копейки, до 62,92 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного понижается к доллару и евро днем в среду на фоне стабильных цен на нефть, почти не отреагировавших на ожидаемое решение стран-членов ОПЕК и других крупных нефтепроизводителей продлить сделку по сокращению нефтедобычи на 9 месяцев. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 МСК подорожали на 0,2% - до $54,26 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в среду повысились на 0,1% - до $51,52 за баррель.

Также инвесторы ждут еженедельных данных о товарных запасах нефти в США, которые министерство энергетики страны опубликует в 17:30 МСК. Согласно прогнозам, ожидается уменьшение запасов нефти на 2,8 млн баррелей.