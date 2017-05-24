Бразилия разрешила ввоз рыбы из России

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия получила право на экспорт рыбы в Бразилию и продолжает добиваться разрешения на поставки зерна. Как сообщает Россельхознадзор, в ходе встречи представителей службы и Минсельхоза Бразилии, которая состоялась на этой неделе в Бразилиа, был согласован и парафирован ветеринарный сертификат на ввоз из России в Бразилию рыбы и рыбной продукции. Бразильская сторона подтвердила возможность начала поставок такой продукции с аттестованных предприятий.

По данным службы, право на поставку предоставлено трем российским предприятиям. Согласно сообщению, список российских поставщиков рыбы может быть расширен. Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с поставками в Бразилию российского зерна. Представители Россельхознадзора предложили исключить из фитосанитарных требований Бразилии ряд карантинных объектов и допустить единичное количество семян бодяка полевого в партиях российской пшеницы, предназначенной для поставок на бразильский рынок.

Предполагается, что эти и другие вопросы будут обсуждены в ближайшее время на российско-бразильских переговорах на уровне технических экспертов. Как сообщалось, Бразилия еще в июле 2015 года приняла условия России по ввозу пшеницы. Затем на регулярных встречах экспертов двух стран не раз заявлялось о том, что проводится работа по снятию препятствий для поставок. Однако экспорт до сих пор не начался.

Как заявлял ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев, Россия может поставлять в страны БРИКС до 5 млн тонн зерна в год. Потенциал Бразилии по импорту пшеницы эксперты зернового рынка оценивают почти в 6,5 млн тонн. Однако перспективы России на этом рынке они считают небольшими в силу того, что основными поставщиками зерна в эту страну являются США.

Поставки российской пшеницы в Бразилию носили эпизодический характер. Последний раз это было в 2009-2010 сельхозгоду, когда было экспортировано 29 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Объем взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием между Россией и Бразилией в 2016 году составил $2,2 млрд.