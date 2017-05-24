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Экономика

"Газпром" потратит 200 млн рублей на рекламу на телеканале "Конный мир"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" до конца 2017 года потратит на рекламу на телеканале "Конный мир" 200,248 млн рублей - соответствующий контракт ПАО заключает в мае. Речь идет об "оказании услуг по размещению спонсорской и другой рекламы в эфире телеканала "Конный мир" во всех городах вещания на территории Российской Федерации".

Телеканал заработал в мае 2015 года.

Как говорится в справке НТВ+, это "первый отечественный канал о коневодстве, созданный по инициативе ОАО "Российские ипподромы". "Канал выходит в эфир в двух версиях - SD и HD. История и современная жизнь конных заводов, селекционная работа, иппотерапия, российский конный спорт - рысистые бега и скачки. Также в сетке вещания телеканала - документальные и художественные фильмы, программы о зарубежном конном спорте, например, о бегах UET Masters Series и скачках Grand National Steeple Chase", - пишет НТВ+.

Теги: Газпром
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