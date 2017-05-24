Германская Linde и американская Praxair договорились о слиянии стоимостью $70 млрд

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Германская Linde и американская Praxair в среду подписали официальное соглашение о слиянии, в результате которого будет создан крупнейший в мире производитель промышленных газов совокупной стоимостью порядка $70 млрд. Как говорится в сообщении Linde, сделка будет "слиянием равных".

"Завершение сделки зависит от ее одобрения советом директоров Praxair, а также исполнительным и наблюдательным советами Linde", - отмечается в сообщении компании.

Linde и Praxair объявили предварительные условия сделки в декабре прошлого года. Официальное соглашение должно было быть готово к заседанию совета директоров Linde, прошедшему две недели назад, однако представители профсоюзов выступили против сделки, что усложнило переговоры и вынудило компании отложить их.

Предыдущая попытка объединения двух компаний не удалась, в сентябре прошлого года они прекратили обсуждение слияния: они пришли к выводу, что стратегически объединение их операций является обоснованным, однако не смогли согласовать детали корпоративного управления.

Председатель совета директоров Linde Вольфганг Райтцле, считающийся автором идеи об объединении двух компаний, ранее заявлял в интервью газете Financial Times, что готов воспользоваться своим дополнительным решающим голосов в совете директоров, если это потребуется для одобрения сделки. Акции Linde подорожали в среду на 2,8%, стоимость бумаг Praxair поднялась в ходе торгов на 2,2%.