Чистая прибыль банков США в I квартале подскочила на 12,7%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совокупная чистая прибыль банков США в первом квартале 2017 года подскочила на 12,7% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC). Чистая прибыль 5856 коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, участвующих в системе страхования и опубликовавших отчетность, составила в январе-марте $44 млрд, что на $5 млрд больше объема годом ранее.

Более половины фининститутов (57%) продемонстрировали подъем прибыли в минувшем квартале, отмечается в отчете FDIC. Доля убыточных банков опустилась до 4,1% по сравнению с 5,1% в январе-марте 2016 года.

Операционная выручка банковской отрасли США в январе-марте выросла на 6,3% - до $183,6 млрд. Чистый процентный доход повысился на 7,8% (на $8,8 млрд). Непроцентные доходы банков увеличились на 3,4% (на $2,1 млрд). Средняя рентабельность активов (ROA) поднялась до 1,04% по сравнению с 0,97% годом ранее.

Число проблемных банков в США на 31 марта составляло 112 (минимальное количество более чем за девять лет) против 123 на конец прошлого года. Максимальный уровень в 888 подобных фининститутов был зафиксирован в первом квартале 2011 года. Совокупный объем активов проблемных банков снизился за минувшие три месяца до $23,7 млрд по сравнению с $27,6 млрд, говорится в сообщении FDIC.

Общий объем фонда страхования депозитов FDIC увеличился за первый квартал на $1,8 млрд и достиг $84,9 млрд. В первом квартале 2017 года в США обанкротились три банка.

В прошлом году количество банкротств финансовых организаций в стране стало наименьшим с 2007 года и составило 5 по сравнению с 8 банками по итогам 2015 года. В 2007 году были ликвидированы всего три банка, в то время как в 2010 году показатель достиг пикового значения в 157 фининститутов.