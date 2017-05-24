"Гражданские самолеты Сухого" попытаются продать в Намибию три SSJ-100

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - АО "Гражданские самолеты Сухого" ведет переговоры с национальным авиаперевозчиком Намибии Air Namibia о поставках трех лайнеров Sukhoi Superjet 100, сообщил журналистам старший вице-президент ГСС Евгений Андрачников.

"Мы ведем переговоры с Air Namibia. Это небыстрый процесс. Сейчас речь идет о трех самолетах. Ориентируемся на поставку в 2018 году", - заявил Андрачников.

Сейчас крупнейшими эксплуатантами SSJ-100 являются российская авиакомпания "Аэрофлот" (30 машин в парке) и мексиканская Interjet (22). Также самолеты есть у российских перевозчиков "Газпромавиа", "Якутия", "Ямал", "ИрАэро", ирландской CityJet, ВВС Таиланда, пограничной службы Казахстана и казахстанского подразделения швейцарского делового оператора Comlux.

В 2017-2019 гг. ГСС планируют продать 34, 38 и 37 региональных SSJ-100 соответственно, говорилось в отчете компании по МСФО за прошлый год.