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Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ и РТС на 0,3-0,5%

Есть обновление от 10:19

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне подъема мировых площадок и нефти в ожидании официальных итогов встречи ОПЕК+ по вопросу пролонгации соглашения о сокращении добычи сырья; индексы ММВБ и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%, причем укрепление рубля оказывает давление на рублевый индикатор.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 1957,75 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1093,4 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар просел до 56,11 рубля (-0,29 рубля).

Подросли рублевые акции "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Магнита" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), Сбербанка (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+3,1% и +1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+0,4%).

Подешевели акции "РусАла" (-0,4%), "Газпром нефти" (-1,2%), ПАО "Полюс" (-0,7%), АФК "Система" (-0,3%).

Индексы в США в среду выросли после подтверждения Федрезервом планов ужесточения политики, индекс S&P 500 поднялся к закрытию до рекордного уровня, пишет MarketWatch.

Теги: Московская биржа
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