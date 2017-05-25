Производство автомобилей в Великобритании рухнуло в апреле на 18,2%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Производство автомобилей в Великобритании в апреле 2017 года сократилось на 18,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года на фоне снижения спроса, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Количество автомобилей, выпущенных в Великобритании в прошлом месяце, составило 122,116 тыс. единиц, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

Продажи автомобилей на британском рынке в апреле уменьшились на 20%, в Европе - на 6,6%. Производство автомобилей, предназначенных для экспорта из Великобритании, в прошлом месяце сократилось на 18,4% - до 99,354 тыс., для внутреннего рынка - уменьшилось на 17,5%, до 22,762 тыс., сообщило SMMT.

В январе-апреле 2017 года производство машин в стране выросло на 1% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 593,796 тыс. автомобилей. Для сравнения: увеличение производства машин за первые четыре месяца прошлого года составило 10,8%.

"Значительное снижение производства автомобилей в Великобритании в апреле связано с тем, что пасхальные праздники в конце месяца сократили число рабочих дней, а также с незапланированными корректировками производства", - отмечает главный исполнительный директор SMMT Майк Хоз.

Влияние на объем производства автомобилей в прошлом месяце оказала, в частности, забастовка работников предприятий немецкого автопроизводителя BMW в Великобритании из-за недовольства программой пенсионного обеспечения.

"В целом производственный сектор Великобритании остается в хорошем состоянии, и прогноз производства по-прежнему очень позитивный, при том, что значительное число новых моделей автомобилей будет выпускаться в стране в ближайшее время", - говорит он.