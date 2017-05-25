Goldman Sachs спрогнозировал рост рынка агрегаторов такси до $285 млрд к 2030 году

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs прогнозируют рост рынка по вызову автомобилей в 8 раз к 2030 году - до $285 млрд.

Индустрия по вызову автомобилей уже опередила традиционные такси-сервисы в ряде крупных городов. По данным Goldman Sachs, сейчас в Сан-Франциско, где находятся штаб-квартиры Uber и Lyft, рынок агрегаторов перерос рынок официального такси в четыре раза. В Нью-Йорке, Лондоне и Токио ситуация сложится таким же образом к 2030 году, считают аналитики инвестбанка.

По мере развития аналогичных сервисов аналитики ожидают уменьшение рынка такси до четверти от нынешнего размера. На данный момент объем мирового рынка традиционных такси оценивается в $108 млрд, в то время как рынок агрегаторов составляет всего $36 млрд.

Крупнейший игрок среди агрегаторов компания Uber позиционирует себя как поставщик информационных услуг и посредник между водителями и клиентами. Аналитики The Wall Street Journal оценивают стоимость компании в $68 млрд. Недавно Uber оказалась в центре скандала после того, как выяснилось, что из-за ошибки в расчетах компания недоплатила водителям несколько миллионов долларов.