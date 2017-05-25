"ЛУКОЙЛ" завершил сделку по продаже алмазного бизнеса "Открытию" за $1,45 млрд

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" завершил продажу алмазного бизнеса Группе "Открытие". Согласно сообщению нефтяной компании, 100% доля в "Архангельскгеолдобыче" продана ООО "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд в рублевом эквиваленте.

"Архангельскгеолдобыча" разрабатывает трубку им. Гриба в Архангельской области. "ЛУКОЙЛ" ввел ГОК на месторождении им. Гриба в эксплуатацию в июне 2014 года. Разработка месторождения ведется открытым способом. Общие запасы алмазов трубки им. Гриба - 98,5 млн карат, они оцениваются в $11 млрд. Норма доходности по проекту, по расчетам "ЛУКОЙЛа", составляет 16%, окупаемость проекта - 7-8 лет. "ЛУКОЙЛ" инвестировал в проект чуть более $1 млрд.

Трубка им. Гриба по своим объемам является четвертой в России и восьмой в мире. Запланированный объем добычи на трубке им. Гриба в 2016 году - 4,5 млн карат. Срок эксплуатации месторождения - 15 лет. Сбыт алмазного сырья трубки им. Гриба осуществляет в Антверпене (мировой центр алмазной торговли) "дочка" "ЛУКОЙЛа" Grib Diamonds NV. Grib Diamonds уже реализовала более 5 млн карат (с момента ввода в строй ГОКа на месторождении), выручив около $400 млн. Прошло 20 спотовых аукционов (не считая аукционы по алмазам спецразмеров), в ходе которых контрагентами стали 130 компаний.

"Открытие Холдинг" на 19,9% принадлежит "ИФД КапиталЪ" совладельцев "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова и Леонида Федуна. Вадиму Беляеву принадлежит 28,6%, банку ВТБ - 9,99%, акционерам группы "ИСТ" - 9,8%, Рубену Аганбегяну 7,96%, Александру Мамуту - 6,67%.