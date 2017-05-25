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Nissan отозвал в России 42 тысячи Almera из-за проблем с задним стеклом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российское подразделение японского автопроизводителя Nissan отзывает в РФ 42,269 тысячи автомобилей Nissan Almera. Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, произведенные с ноября 2012 г. по июнь 2015 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва автомобилей является выявленный дефект во время сборки автомобиля. Заднее стекло могло быть установлено без применения грунтового слоя. В отсутствие данного слоя стекло может оказаться ненадежно прикрепленным к кузову автомобиля, и не исключена вероятность частичного отсоединения стекла от кузова. В таких случаях клиенты могут заметить увеличение общего уровня шума в салоне, также вероятно возникновение течи воды в салон автомобиля. В самом неблагоприятном случае, не исключена возможность полного отсоединения заднего стекла от кузова автомобиля", - указывает Росстандарт.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев Nissan Almera, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Вместе с тем, владельцы могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На указанных Nissan Almera будет проведена проверка и, при необходимости, переустановка заднего стекла. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Автомобили Nissan Almera производятся на мощностях ПАО "АвтоВАЗ" в Тольятти.

Теги: Nissan
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