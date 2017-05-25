Расходы россиян за границей в январе-марте 2017 года выросли на 40%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Расходы россиян за границей в первом квартале 2017 года в магазинах с системой tax free выросли на 40% по сравнению с прошлогодними, свидетельствуют данные компании Global Blue.

"После двух лет снижения показатели российского туристического рынка крайне позитивны для первого квартала 2017 года, они демонстрируют долгожданное повышение на европейских и азиатских направлениях", - говорится в релизе компании. Расходы россиян с января по март выросли на 40%, количество покупок увеличилось на треть по сравнению с прошлогодними, говорится в сообщении.

Средняя сумма, потраченная российским туристом за границей, выросла и достигла 1 тыс. евро, в 2016 году эта сумма составляла 600 евро. Как отмечают в компании, это стало возможным благодаря укреплению рубля.

"Тем не менее, мы пока не вернулись в полной мере к показателям 2013 года, когда в среднем траты россиян за рубежом достигали 1700 евро. Направлениям по всему миру придется работать еще больше, чтобы удовлетворить вкусы и требования российских покупателей", - отметили в Global Blue.