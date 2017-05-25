ЦБ РФ предложил рассматривать криптовалюты как цифровой товар

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Банк России предлагает идентифицировать криптовалюты как цифровой товар, готовит соответствующие поправки в законодательство с определенным уточнениями в части налогов, контроля и отчетности таких валют, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Поскольку эмитируются виртуальные деньги, которые не обеспечены золотым запасом и не контролируются с точки зрения их количества, рано или поздно это может привести к нестабильности на финансовых рынках. Пока их сумма и количество не трагичны в целом для рынка", - сказала она, выступая в Госдуме.

Скоробогатова отметила, что пока финансовая система в мире не расценивает криптовалюты как угрозу.

"Но если мы не начнем это внутри страны понимать и контролировать, это в угрозу может превратиться очень быстро. Мы два месяца назад провели совещание с министерствами и ведомствами, это Минфин, Минэкономразвития, силовые ведомства", - заявила она.

"Как идентифицировать криптовалюты, которые уже по факту имеют хождение на территории России. Наше предложение - относить их к цифровому товару и применять законодательство с определенным уточнениями в части налогов, контроля и отчетности, как к цифровому товару. Оно было поддержано всеми министерствами и ведомствами, и я думаю, что через месяц мы дадим вариант нормативных документов, как и где это нужно прописать. Если вы нас поддержите, то это нужно регулировать, потому что объемы становятся большими по сравнению с прошлым годом. Если люди этим занимаются, они должны за это платить деньги. А мы должны четко понимать, как контролируем эту деятельность", - добавила зампред ЦБ.