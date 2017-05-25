Сбербанк купил сервис онлайн-записи к врачам docdoc.ru

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк купил сервис онлайн-записи к врачам docdoc.ru, сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис на пресс-конференции.

"Мы надеемся, что эта компания станет той платформой, которая нам позволит со временем, как только законодательство будет совершенствоваться, предоставлять не только услуги записи к врачу, но и другие цифровые услуги", - сказал Хасис.

По его словам, компания была куплена у основателя и гендиректора docdoc.ru Дмитрия Петрухина. Сумма сделки не раскрывается. По словам Хасиса, через несколько лет объем рынка цифровой медицины может составить 150-180 млрд рублей. "Мы надеемся, что группа Сбербанка на основе docdoc.ru станет одним из лидеров на этом рынке", - сказал первый зампред правления банка.

Позднее топ-менеджер уточнил, что банк приобрел 80% компании, сделка готовилась в условиях конкурентной борьбы с другими потенциальными покупателями. "Влияние на уровень достаточности капитала (Сбербанка - ИФ) по международным финансовым стандартам отчетности не будет больше, а будет меньше, чем одна сотая процента", - сказал Хасис. Он пояснил, что это важно для инвесторов, поскольку им необходимо знать, что "не происходит какого-то кардинального перетекания капитала в эту достаточно новую индустрию, где мы видим большой потенциал, но пока это нужно еще будет доказать". Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что весь сервис docdoc оценивается в 1-1,5 млрд рублей. Сбербанк планирует купить либо контрольный пакет, либо проект целиком, сообщала газета.

"Конечно, рынок онлайн-записи к врачу относительно потенциального рынка всех вместе медицинских услуг является очень маленьким. Поэтому мы смотрим на компанию docdoc не как на компанию, которая дает запись к врачу, а как на платформу, к которой мы сможем пристыковывать другие сервисы", - сказал Хасис. Он рассказал, что такими сервисами в будущем могут стать заказ лекарств, обмен данными между врачами и финансирование медицинских услуг.