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ЦБ РФ вдвое сократил расходы на обучение сотрудников

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в 2016 году сократил расходы на обучение сотрудников и содержание учебных заведений вдвое - до 750 млн рублей, сообщил директор департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Банка России Руслан Вестеровский на заседании рабочей группы в Госдуме.

"Расходы Банка России на обучение и развитие и содержание сети учебных заведений были в 2015 году - 1,4 млрд рублей, в 2016 году - 750 млн, то есть в два раза меньше", - сказал он, отметив, что эти расходы надо соотносить с численностью сотрудников в 50 тыс. человек. В 2016 году был создан корпоративный университет ЦБ, подчеркнул глава департамента.

Он напомнил, что штат ЦБ в 2017 году сократился почти на 8%, или на 4,7 тыс. человек. "У нас идет поступательное снижение год к году, и наш прогноз в будущем тоже на снижение ориентирован", - сообщил Вестеровский. Он пояснил, что сокращение штата произошло за счет уменьшения количества сотрудников бухгалтерии, наличного денежного обращения, расчетно-кассовых центров, IT- и социально-бытового подразделений.

ЦБ сейчас в рамках реинжиниринга бизнес-процессов совершенствует работу департаментов центрального аппарата, в рамках которой убирает дублирующиеся функции, автоматизирует процессы, упрощает взаимодействие с поднадзорными организациями, переводит документооборот в электронный формат, добавил глава департамента.

Он также напомнил, что в 2016 году была запущена программа управления эффективностью, согласно которой вознаграждение ключевых руководителей было привязано к конкретным результатам деятельности. "У нас четыре корпоративных показателя появились, которые на всю систему раскатываются: это инфляция 4%, это индекс удовлетворенности населения финансовыми продуктами и услугами, это доля электронного документооборота с поднадзорными и надзорный блок, решение всех вопросов в этом направлении. Пилот на 2017 год, более 700 руководителей участвуют в этом проекте, в конце года посмотрим, как это работает", - рассказал Вестеровский.

Теги: ЦБ РФ
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