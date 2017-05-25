Госкомпании будут платить дивиденды из прибыли по МСФО

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Базой для расчета дивидендов на акции госкомпаний должна быть прибыль по МСФО. Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 18 мая, сообщила пресс-служба правительства.

"Установлено, что в случае, если на АО возложена обязанность по составлению финансовой отчётности в соответствии с международными стандартами, то направляемая на выплату дивидендов сумма должна рассчитываться исходя из чистой прибыли, определённой по данным такой отчётности", - говорится в сообщении.