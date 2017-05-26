Уолл-стрит в четверг обновила рекорды вопреки обвалу цен на нефть

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в четверг шестую сессию подряд, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы. Рынок акций США демонстрирует положительную динамику уже шестую сессию подряд.

Ранее в ходе торгов мировой рынок акций также обновил исторический максимум: индекс MSCI, насчитывающий 48 стран, повысился на 0,3%, до 464,38 пункта, пишет The Telegraph.

Государства ОПЕК и не-ОПЕК на встрече в Вене договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев - до 31 марта 2018 года. Вместе с тем объемы сокращений были сохранены на уровне 1,8 млн баррелей в сутки, в силе остались и оговорки для Ливии, Нигерии, Ирана.

Нефть WTI с поставкой в июле подешевела на 4,8% - до $48,90 за баррель, поскольку рынок надеялся на более масштабные сокращения. Однако министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции в четверг исключил увеличение сокращений в случае дальнейшего продления договоренностей ОПЕК+.

По предварительным данным министерства торговли США, дефицит торговли товарами в апреле увеличились до $67,6 млрд с $65,1 млрд в марте, поскольку экспорт товаров снизился, а импорт продолжил расти. Полные данные будут обнародованы 2 июня.

9 из 11 отраслевых индикаторов S&P 500 выросли в четверг, в лидерах были производители потребительских товаров, индекс нефтегазового сектора упал на 1,8%.

Курс акций оператора магазинов электроники Best Buy Co. взлетел на 21,5%, продемонстрировав максимальный рост за 16 лет, благодаря позитивной квартальной отчетности. Компания сократила чистую прибыль в I финквартале, но прибыль, выручка и сопоставимые продажи превзошли ожидания Уолл-стрит.

Капитализация производителя медицинской техники Medtronic Plc выросла на 1%, поскольку его прибыль и выручка за минувший квартал были выше прогнозов.

Цена бумаг HP Inc. упала на 3,4%, несмотря на то, что его квартальные результаты также превысили прогнозы.

Из-за слабых финансовых результатов ювелирный ритейлер Signet Jewelers Ltd. потерял 7,8% стоимости акций.

Акции крупнейшего автопроизводителя США General Motors Co. подешевели на 1,8% из-за коллективного иска потребителей, обвиняющих компанию в манипулировании данными о выхлопах дизельных двигателей Duramax.

Котировки акций Amazon.com Inc. в ходе торгов в четверг поднимались до рекорда, прибавив 1,8%, но завершили торги повышением на 1,3%, до $993,38. Инвесторы рассчитывают взять отметку $1000 за акцию в ближайшие сессии. Amazon в этом году уже поставила 21 рекорд стоимости бумаг, ее капитализация с начала года увеличилась на треть, превысив $460 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 25 мая поднялся на 70,53 пункта (0,34%) и составил 21082,95 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 10,68 пункта (0,44%) - до 2415,07 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 42,23 пункта (0,69%) и составил 6205,26 пункта.