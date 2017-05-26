Ключевой показатель инфляции в Японии вырос в апреле четвертый месяц подряд

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый Центробанком страны - потребительские цены без учета свежих продуктов питания - в апреле увеличился по итогам четвертого месяца подряд.

Повышение цен составило 0,3% в годовом выражении после подъема на 0,2% в марте, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя в апреле на 0,4%, сообщает Trading Economics.

Влияние на инфляцию в Японии оказывают растущие цены на энергоресурсы.

В то же время потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в апреле не изменились. Месяцем ранее они снизились на 0,1%.

Общий показатель инфляции в Японии в прошлом месяце составил 0,4% против 0,2% в марте.