Рынок акций РФ открылся снижением индексов ММВБ и РТС на 0,1-0,7%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне общемировой коррекции на новостях о решениях ОПЕК+, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов потеряли 0,1-0,7%.

К 10:01 по московскому времени индекс ММВБ составил 1944,48 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1075,47 пункта (-0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 56,79 рубля (-0,17 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "Мосбиржи" (-0,6%), "Россетей" (-1,6%), "РусГидро" (-0,9%), Сбербанка (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (-0,7%). Выросли бумаги "Башнефти" (+1%), "Норникеля" (+0,4%), "Северстали" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,6% "префы").

Индексы в США накануне выросли шестую сессию подряд, S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы.

Между тем в пятницу снижается фондовая Азия, минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Официальное заседание стран ОПЕК и соглашение о сокращении добычи нефти не принесли сюрпризов. Государства ОПЕК и не-ОПЕК на встрече в Вене договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев - до 31 марта 2018 года. Вместе с тем объемы сокращений были сохранены на уровне 1,8 млн баррелей в сутки, в силе остались и оговорки для Ливии, Нигерии, Ирана, а новых участников сделки не прибавилось.

На этом фоне падение нефти в четверг стало максимальным за последние три недели, но уже утром в пятницу наметилась коррекция.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $52,0 за баррель (+0,4% и -4,6% в четверг), июльская цена WTI - $49,04 за баррель (+0,3% и -4,8% накануне).

В пятницу выйдут пересмотренные данные по ВВП США за I квартал и по базовым заказам на товары длительного пользования. Также будет опубликован большой пакет статистических данных от Мичиганского университета и цифры по количеству действующих буровых вышек от Baker Hughes.

В пятницу в центре внимания инвесторов будет блок статистики по США, который способен поддержать закрепление индекса S&P 500 выше 2400 пунктов, а также способствовать отскоку в долларе. Ожидается пересмотр темпов роста ВВП США в первом квартале с 0,7% до 1%, а в данных по заказам длительного пользования есть надежда увидеть сохранение роста заказов без учета транспортного сектора (прогноз +0,5%). Фактором поддержки рынка США могут стать и "длинные" выходные (в понедельник рынки США закрыты из-за празднования Дня Памяти, знаменующего начало активной фазы автомобильного сезона в стране).

Индекс ММВБ продолжает проторговывать зону 1930-1960 пунктов, нефтяной рынок после падения может начать восстанавливаться в ближайшей перспективе, полагает эксперт.