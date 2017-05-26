Рубль вырос к доллару и евро на фоне отскока в котировках нефти

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне отскока на рынке нефти после обвала накануне.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,76-56,85 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,78 руб./$1 (-18,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 63,65 руб./EUR1 (-15,5 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 17 копеек по отношению к уровню закрытия четверга, до 59,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 70,74 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 63,94 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро утром в пятницу благодаря ценам на нефть, возобновившим рост после падения накануне почти на 5% из-за разочарования решением ОПЕК+. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве повысились 0,41% - до $51,98 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена упала на $2,5 (4,63%), завершив торги на уровне $51,46 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу поднялись на 0,61% - до $49,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $2,46 (4,79%) и закончила день на уровне $48,9 за баррель. Падение стоимости топлива по итогам торгов в четверг было максимальным за последние три недели.

Официальное заседание стран ОПЕК и последовавшая за ним встреча 24 стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти не принесли сюрпризов. Страны приняли решение, рекомендованное в среду министерским мониторинговым комитетом, о пролонгации договора на 9 месяцев - до конца марта 2018 года. Квоты сокращения для стран ОПЕК и не-ОПЕК были сохранены, а новых участников сделки не прибавилось.