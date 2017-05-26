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ЦБ РФ готов поддержать расширение страхования на вклады малого бизнеса во всех банках

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банк России готов поддержать идею распространения страхование вкладов на вклады микро- и малого бизнеса во всех банках вне зависимости от типа лицензии.

"В последние месяцы активно обсуждался вопрос распространения системы страхования вкладов на малый и средний бизнес. Мы вначале достаточно сдержанно относились к этому вопросу, однако с появлением банков с базовой лицензией мы понимаем, насколько важно стабилизировать их ресурсную базу. Мы вернулись к обсуждению и сейчас готовы поддержать инициативу и предпринимательского сообщества (...), некоторых банков, Минэкономразвития, которое отвечает за поддержку малого и среднего бизнеса. Мы сейчас готовы поддержать эту инициативу, должны будем ее обсудить", - заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на общем годовом собрании Ассоциации региональных банков России.

Она напомнила, что изначально было предложение, что такая страховка должна распространяться только на вклады в банках с базовой лицензией. "Сейчас считаем более правильным с точки зрения создания равных условий конкуренции, услышали аргументы, распространить эту страховку на все банки", - отметила Набиуллина.

"Параметры требуют обсуждения", - сказал она, отметив, что ЦБ готов принимать в этом обсуждении участие.

Теги: ЦБ РФ, Эльвира Набиуллина
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