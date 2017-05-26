Цена железной руды опустилась ниже $60 впервые с октября 2016 года

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Стоимость контрактов на руду с 62%-ным содержанием железа с поставкой в китайский порт Циндао в пятницу упала на 3,9%, до $57,91 за тонну, свидетельствуют данные Metal Bulletin.

Впервые с 24 октября цена железной руды опустилась ниже $60 за тонну, сообщает агентство Bloomberg. С начала года руда подешевела на 27%, спотовые цены завершили в минусе третью неделю подряд, потеряв с прошлой пятницы 7,6%.

На рынке сохраняются опасения перепроизводства железной руды и стали в условиях ослабления роста экономики Китая и недостаточного спроса в других странах, пишет The Wall Street Journal.

По оценкам BMI, ралли железной руды в I квартале замедлило консолидацию среди китайских добывающих компаний, тогда как ведущие мировые производители - BHP, Rio Tinto и Vale - продолжали наращивать добычу.

На Даляньской сырьевой бирже железная руда в четверг подешевела на 0,8%, до 453,5 юаня за тонну, минимума с октября. Фьючерсы на сталь в Шанхае потеряли в цене 1,8% и опустились до 3194 юаней за тонну.