Набсовет Сбербанка вновь возглавил экс-глава ЦБ РФ Игнатьев

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Председателем наблюдательного совета Сбербанка вновь избран экс-глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев. Он сообщил об этом на пресс-конференции по итогам первого заседания набсовета. Его заместителями стали Георгий Лунтовский и Алексей Кудрин. Старшим независимым директором избран Геннадий Меликьян.

Как сообщалось ранее, на собрании в пятницу акционеры Сбербанка избрали новый состав наблюдательного совета.

В него вошли министр экономического развития Максим Орешкин, заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова и бизнесмен Леонид Богуславский. В состав совета также избраны бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо, президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, первый зампред ЦБ Сергей Швецов, профессор ВШЭ Мартин Гилман, инвестиционный консультант Надя Уэллс, зампред ЦБ Надежда Иванова и ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау.