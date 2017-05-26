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Набсовет Сбербанка вновь возглавил экс-глава ЦБ РФ Игнатьев

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Председателем наблюдательного совета Сбербанка вновь избран экс-глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев. Он сообщил об этом на пресс-конференции по итогам первого заседания набсовета. Его заместителями стали Георгий Лунтовский и Алексей Кудрин. Старшим независимым директором избран Геннадий Меликьян.

Как сообщалось ранее, на собрании в пятницу акционеры Сбербанка избрали новый состав наблюдательного совета.

В него вошли министр экономического развития Максим Орешкин, заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова и бизнесмен Леонид Богуславский. В состав совета также избраны бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо, президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, первый зампред ЦБ Сергей Швецов, профессор ВШЭ Мартин Гилман, инвестиционный консультант Надя Уэллс, зампред ЦБ Надежда Иванова и ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау.

Теги: Сбербанк, Борис Игнатьев
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