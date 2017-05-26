Оценка роста ВВП США в I квартале пересмотрена с 0,7% до 1,2%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ВВП США в первом квартале 2017 года увеличился на 1,2% в пересчете на годовые темпы, подъем замедлился с 2,1% в IV квартале прошлого года, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Предварительная оценка равнялась 0,7%, и аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали ее пересмотра с повышением до 0,8% (Dow Jones) или 0,9% (Bloomberg). Темпы роста американской экономики оказались самыми слабыми с января-марта 2016 года, когда ВВП повысился на 0,8%.

Потребительские расходы, на долю которых приходится более 70% ВВП США, в I квартале выросли на 0,6%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Экономисты рассчитывали на повышение оценки до 0,4%.

До некоторой степени торможение экономики связано с влиянием временных факторов, включая теплую погоду и волатильность товарных запасов. Однако ряд причин могут оказаться более долгосрочными: например, динамика капиталовложений бизнеса будет зависеть от изменений регулирования в США, включая ожидаемые налоговые послабления.

По мнению экономистов, замедление роста в I квартале, столь характерное для последних лет, не повлияет на решимость Федеральной резервной системы (ФРС) продолжить повышение процентных ставок в текущем году. По данным Wells Fargo Securities, рост ВВП в I квартале с 2000 года составлял в среднем 1% в пересчете на годовые темпы, тогда как в остальные девять месяцев экономика прибавляла в среднем 2,2%. Аналитики утверждают, что причина этому - недочеты в системе сезонных корректировок Минторга.

Рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федрезерв при оценке рисков инфляции, в прошедшем квартале составил 2,1% после повышения на 1,3% в октябре-декабре, что несколько выше целевого уровня американского ЦБ (2%).

Наиболее значительное положительное влияние на динамику ВВП в I квартале текущего года оказали инвестиции в основные средства, не связанные с жилой недвижимостью, их вклад в рост экономики составил 1,34 процентного пункта (п.п.). Эти вложения подскочили на 11,4% в годовом выражении - максимум за пять лет (ранее сообщалось о росте на 9,4%). Инвестиции в жилую недвижимость взлетели на 13,7% и добавили еще 0,5 п.п. к росту ВВП.

Позитивный эффект внешней торговли был эквивалентен 0,13 п.п., ранее сообщалось о повышении темпов роста на 0,07 п.п. Колебания товарных запасов ухудшили подъем на 1,07 п.п., а не на 0,93 п.п., как предполагалось в апреле. Располагаемый доход американских потребителей увеличился на 1,7% в I квартале, а не на 1%, как сообщалось ранее, поскольку оценка зарплат и окладов за IV квартал была снижена на $106,2 млрд.

Прибыль компаний США выросла третий квартал подряд, ее подъем в январе-марте составил 3,7% в годовом выражении. По сравнению с предыдущим кварталом прибыль после учета налогов снизилась на 0,3%, что Минторг объяснил существенными расходами на урегулирование судебных разбирательств и выплату федеральных штрафов.

Представленная Минторгом в пятницу информация является второй оценкой изменения ВВП США за I квартал из трех. Окончательные данные о динамике американской экономики будут опубликованы 29 июня.