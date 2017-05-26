В ЦБ допустили падение цены на нефть до $40

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ поддерживает жесткое так называемое бюджетное правило, видит вероятность снижения цены на нефть в среднесрочной перспективе до $40 за баррель, сообщила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

"В настоящий момент мы поддерживаем переходное положение бюджетного правила в том виде, в каком оно есть (с ценой отсечения в $40 за баррель). Наши прогнозы исходят из того, что мы видим высоковероятным, что в среднесрочной некоторой перспективе цена может вернуться на $40 за баррель", - сказала Юдаева.

По ее словам, ЦБ будет следить за ситуацией на нефтяном рынке и в зависимости от ее развития корректировать свои прогнозы. "Будем смотреть за ситуацией на рынке, в том числе на нефтяном, там достаточно много неопределённостей. Будем думать, как нам в связи с этим свои прогнозы перестраивать", - добавила первый зампред ЦБ.

Юдаева напомнила, что Минфин исходит из предпосылок того, что это правило должно быть более жёстким для обеспечения большей финансовой и бюджетной стабильности.