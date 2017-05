Доходы ведущих инвестбанков мира от торговли сырьем упали до минимума с 2006 года

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Доходы крупнейших инвестбанков мира от торговли сырьевыми товарами в первом квартале 2017 года были минимальными за 11 лет - весь период наблюдений, в основном из-за слабых результатов на рынках энергоносителей, говорится в исследовании аналитической компании Coalition.

Согласно ее подсчетам, выручка инвестбанков на сырьевых рынках рухнула на 29%, до $800 млн.

При этом в целом выручка подразделений FICC (рынки ценных бумаг с фиксированным доходом, валюты и сырье) увеличилась на 19% по сравнению с I кварталом 2016 года - до $21,4 млрд. Наибольший прирост (+65%) обеспечили операции на долговых рынках.

Между тем доходы от торговли акциями снизились на 8%, до $10,8 млрд. В целом выручка инвестбанков в I квартале выросла на 14%, до $42,4 млрд.

В дюжину крупнейших инвестбанков мира, отслеживаемых Coalition, входят Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Holdings Plc, BNP Paribas, Societe General.

При этом анализ Coalition не учитывает крупные австралийские и канадские банки и финансовые компании развивающихся стран, которые отличаются значительным объемом операций с сырьем.