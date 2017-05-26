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Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за нефтью

Есть обновление от 20:47

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за нефтью, упавшей после решений ОПЕК+ продлить на 9 месяцев соглашение о заморозке добычи без расширения квот; индексы ММВБ и РТС обновили минимумы более чем за месяц, при этом лидерами отката выступили бумаги "Россетей" из-за разочарований уровнем планируемых дивидендов.

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ составил 1934,25 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1073,04 пункта (-1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,6%.

Доллар стоит 56,79 рубля (-0,17 рубля).

За неделю индексы ММВБ и РТС потеряли по 1,4%, доллар просел на 0,11 рубля.

В лидерах отката в пятницу выступили рублевые акции "Россетей" (-4,6% и -1,1% "префы"), "Аэрофлота" (-2,6%), "Мечела" (-2,6%), "Мосбиржи" (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-3,2%), Сбербанка (-2%), "Северстали" (-1,5%), "префы" "Транснефти" (-6%).

Выросли бумаги "Башнефти" (+2%), "Газпрома" (+0,5%), "Магнита" (+1%), АФК "Система" (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +0,5% "префы").

В пятницу снизилась фондовая Азия, стагнируют Европа (FTSE вырос на 0,4%, САС 40 просел на 0,01%), наметилась коррекция после роста в США (индекс S&P 500 просел на 0,1%). Оценка роста ВВП США в первом квартале пересмотрена с 0,7% до 1,2% при прогнозах на уровне 0,8-0,9%. Ускорение восстановления экономики США подогревает ожидания повышения ставки Федрезервом в июне, что является негативным сигналом для рисковых активов. Официальное заседание стран ОПЕК и последовавшая за ним встреча 24 стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти не принесли сюрпризов.

Государства ОПЕК и не-ОПЕК на встрече в Вене договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев - до 31 марта 2018 года. Вместе с тем объемы сокращений были сохранены на уровне 1,8 млн баррелей в сутки, в силе остались и оговорки для Ливии, Нигерии, Ирана, а новых участников сделки не прибавилось. На этом фоне падение нефти в четверг стало максимальным за последние три недели, а в пятницу наблюдается умеренная коррекция. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $52,01 за баррель (+0,5% и -4,6% в четверг), июльская цена WTI - $49,23 за баррель (+0,7% и -4,8% накануне).

Для России дополнительной "ложкой дегтя" стали комментарии главы национального экономического совета Белого Дома США о том, что президент Дональд Трамп пока не определил свою позицию относительно антироссийских санкций. Такое высказывание разочаровало инвесторов, которые в своих ожиданиях закладывали сценарий более быстрой отмены санкций.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 30,647 млрд рублей (из них 7,439 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Теги: Московская биржа
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