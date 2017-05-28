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Экономика

Шишханов покинет пост главы Бинбанка

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов покидает пост председателя правления кредитной организации и переходит в промышленно-финансовую группу "Сафмар" (куда входит Бинбанк) в качестве заместителя председателя совета директоров, где сосредоточится на управлении стратегически важными сферами деятельности группы, говорится в пресс-релизе банка.

Решение покинуть пост главы банка определено стремительным ростом группы "Сафмар" и необходимостью совершенствования ее корпоративного управления, говорится в релизе.

"Помимо финансового блока группы Микаил Шишханов в новой должности будет курировать внешнеэкономическую деятельность группы, в частности, направления перспективного сотрудничества с западными, азиатскими и арабскими фондами, ритейловые компании группы ("М.видео", "Эльдорадо", "Техносила"), лизинговую компанию "Европлан", IT-технологии, а также страховой бизнес - компанию ВСК", - говорится в сообщении банка.

"Лучшие мировые практики корпоративного управления предполагают, что оперативную деятельность ведет топ-менеджмент, а ключевые акционеры и совет директоров задают вектор развития. Микаил Шишханов является выдающимся банкиром, талантливым руководителем, в течение многих лет он успешно руководил Бинбанком, который сегодня входит в число лидеров финансовой отрасли России. Мы должны эффективней использовать мощный интеллектуальный потенциал, огромный управленческий опыт Микаила Шишханова, реализация которых будет соответствовать стремительной динамике развития группы. Именно поэтому он идет на повышение", - прокомментировал кадровые перестановки председатель совета директоров и акционер Бинбанка Михаил Гуцериев, чьи слова приводятся в релизе.

Шишханов переходит в "Сафмар" в качестве заместителя председателя совета директоров и остается членом совета директоров промышленных и финансовых активов группы. Он сообщил, что продолжит принимать активное участие в жизни банка.

Временно исполняющим обязанности предправления банка будет назначен Александр Лукин, в марте этого года занявший пост генерального директора негосударственного пенсионного фонда "Сафмар", а до этого работавший в Бинбанке.

Промышленно-финансовая группа "Сафмар" на 51% принадлежит Михаилу Гуцериеву, на 29,5% - Микаилу Шишханову, на 19% - Саит-Саламу Гуцериеву.

Шишханов и Гуцериев вместе владеют 96,45% акций Бинбанка.

По итогам 2016 года Бинбанк занял 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Теги: Бинбанк, Микаил Шишханов
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